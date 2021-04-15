Загреб, , 07:35 — REGNUM Хорватия заключила контракт с европейским структурным и инвестиционным фондом (далее — ESIF) до 8 апреля на финансирование проектов стоимостью 12,51 млрд евро, что на 16,56% превысило сумму, предоставленную ей на период с 2014 до конца 2020 года, заявили 14 апреля в хорватском министерстве регионального развития и фондов ЕС.

Министр Наташа Трамишак в закрытой части правительственной сессии представила отчет о состоянии использования средств фондов ESIF в Хорватии, который затем был принят правительством.

Хорватии в рамках ESIF в период с 2014 — 2020 было в общей сложности выделено 10,7 млрд евро. До 8 апреля 2021 года, в свою очередь, были заключены контракты на проекты стоимостью 12,51 млрд евро, то есть на 116,56% выделенных средств.

Как говорится в заявлении министерства, в общей сложности было выплачено 5,55 млрд евро, что составляет 51,75% выделенных средств, и потрачено 4,55 млрд евро, или 42,41% выделенных средств.