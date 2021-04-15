Якутск, , 07:59 — REGNUM В Якутии по нацпроекту «Здравоохранение» полностью оснастили современным оборудованием все детские поликлиники и отделения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минздрава республики.

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Поликлиники получили аппараты УЗИ, ЭКГ, ЛОР-комбайны, эндоскопическое, реабилитационное и офтальмологическое оборудование.

В 2020 году были оснащены 18 медорганизаций на 128,97 млн рублей. Комплекты медоборудований были введены в эксплуатацию в 18 районах Якутии, в том числе на арктических территориях.

Как сообщало ИА REGNUM, для жителей Приморья стали доступны бесплатные телемедицинские консультации от специалистов ведущих медицинских центров России. Для их получения необходимо зарегистрироваться в телемедицинском сервисе «Облако здоровья».