Абакан, , 07:30 — REGNUM По состоянию на 15 апреля в Хакасии коронавирус выявлен у 22 062 человек, в том числе с начала 2021 года — у 4510. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 апреля в республиканском правительстве.

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За прошедшие сутки в республике подтверждено 18 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 15 человек. За всё время после COVID-19 выздоровели 21 360 жителей Хакасии (96,8% от числа выявленных заразившихся).

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля в Хакасии выявили 13 носителей коронавируса, выздоровели шесть человек.

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