Москва, , 07:30 — REGNUM Российские специалисты разработали первую иммуноферментную тест-систему для количественного определения антител к коронавирусу, сообщили 15 апреля в пресс-службе Роспотребнадзора.

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Разработка принадлежит ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора. Отмечается, что набор реагентов в тест-системе позволяет определить антитела в крови к коронавирусу SARS-CoV-2 у инфицированных лиц — с клиническими признаками COVID-19 и переболевшими бессимптомно.

«С помощью данного набора реагентов возможно оценить степень выраженности антительного иммунного ответа от очень низкого уровня до очень высокого», — говорится в сообщении ведомства.

Такую точность в Роспотребнадзоре охарактеризовали как достаточную для того, чтобы специалисты могли принять решение о дополнительной вакцинации против коронавируса.

Тест-система получила свидетельство о регистрации и допущена к обращению на территории России.

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