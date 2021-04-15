Екатеринбург, 15 апреля, 2021, 07:25 — ИА Регнум. В деревне Бызова Свердловской области при тушении пожара найдены тела четверых детей. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

66.mchs.gov.ru Спасатели на месте пожара в деревне Бызова Свердловской области

Пожар возник ночью в жилом доме на улице Рябиновой. Площадь возгорания составила 100 кв. метров. Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали и были госпитализированы.

К моменту прибытия огнеборцев дом был полностью охвачен пламенем. Обрушилась кровля. Внутри остались пятеро детей. Тела четверых уже найдены.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор региона Евгений Куйвашев дал поручения в связи со смертельным пожаром.