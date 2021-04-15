Оренбургский район, Оренбургская область, , 07:23 — REGNUM В Оренбургской области в ночь на 15 апреля произошёл смертельный пожар в жилом доме, сообщает ГУ МЧС по региону.

На хуторе Степановский Оренбургского района горела квартира многоквартирного дома. На тушение огня ушло полтора часа. По оперативным данным, уничтожено 20 квадратных метров жилья, однако впоследствии сведения скорректировали, сообщив о двух квадратных метрах.

При пожаре погибли два человека: мужчина (1965 г.р.) и женщина (1974 г.р.). Причина пожара устанавливается.

Добавим, за сутки (на утро 15 апреля) в Оренбуржье произошло 40 пожаров (27 техногенных и 13 природных пожаров).