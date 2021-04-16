Президент России Владимир Путин 15 апреля провёл видеоконференцию по вопросам доступности и улучшения качества государственных услуг в сферах образования, здравоохранения, трудоустройства и социальной защиты. В этом совместном заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив (АСИ) приняли участие главы Новгородской, Нижегородской и Сахалинской областей. Именно в этих регионах были запущены пилотные проекты в рамках Национальной социальной инициативы, реализуемой АСИ по поручению главы государства. Все подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Владимир Путин. Иван Шилов ИА REGNUM

14:15 15.04.2021 Смысл этого проекта улучшить — сделать более человечной работу социальной сферы. Путин начал совещание.

14:17 15.04.2021 АСИ и профильной комиссии Госсовета Путин поручил разобраться в проблемах социальной сферы. Речь, к примеру, идёт о записи ребёнка в детский сад или получении инвалидности.

14:18 15.04.2021 Определены 10 наиболее чувствительных определённых жизненных ситуаций, с которыми сталкиваются люди, — Путин.

14:18 15.04.2021 Путин напомнил, что скоро АСИ исполняется 10 лет.

14:19 15.04.2021 Ключевой принцип — строить всю работу вокруг человека — должен быть главным — Путин.

14:19 15.04.2021 Более удобными для предпринимателей стали налоговые процедуры — Путин.

14:20 15.04.2021 Нужны сплочённые, слаженные усилия, и правительства, и госсовета, и АСИ.

14:21 15.04.2021 Нужно смотреть, где ещё у нас есть резервы для улучшения ситуации с учреждениями социальной сферы — Путин.

14:21 15.04.2021 Нужно убирать абсурдные нормы и правила из законодательства — Путин. Это — унижает людей.

14:22 15.04.2021 Нужно расширять формат обмена опытом и компетенциями — Путин.

14:23 15.04.2021 АСИ Путин попросил сделать акцент на поддержке регионального развития.

14:24 15.04.2021 Слово дали губернатору Новгородской области Андрею Никитину.

14:24 15.04.2021 Национальная социальная инициатива — это важнейший инструмент — Путин. Главное, чтобы граждане жили лучше ‑ и в больших городах и в малых сёлах.

14:24 15.04.2021 Методику рейтинга качества жизни в субъектах Российской Федерации поручил разработать Путин.

14:26 15.04.2021 Для поддержки предпринимателей было изменено более 1000 законов и подзаконных актов — Андрей Никитин.

14:27 15.04.2021 Ключевыми в нашей работе, конечно же, будут оценки наших граждан — губернатор Андрей Никитин.

14:28 15.04.2021 Одним из последних, абсолютно прорывных решений, стал социальный контракт. Тысячи людей нашли работу — Андрей Никитин.

14:29 15.04.2021 Пилотная апробация национальной социальной инициативы отрабатывается в Новгородской области.

14:29 15.04.2021 Одна из жизненных ситуаций, которая вошла в эту инициативу, — это уход за пожилым человеком — Андрей Никитин.

14:30 15.04.2021 Инвалид должен был самостоятельно собрать документ из шести документов, мы оптимизировали этот процесс — Андрей Никитин.

14:31 15.04.2021 Нам коллеги говорили, что так не получится, мы так не делали.

14:32 15.04.2021 Сделать социальную поддержку комфортнее и удобнее для людей можно, и мы сделаем это в кратчайшие сроки — Андрей Никитин.

14:34 15.04.2021 Говорит Светлана Чупшева — директор АСИ. По её словам, из 119 миллионов инвалидов порядка 40 процентов не довольны услугами — показал опрос.

14:35 15.04.2021 Светлана Чупшева напомнила, что во времена карантина правительство оказала гражданам помощь без лишней бюрократии. Люди отзываются о такой поддержке с благодарностью.

14:35 15.04.2021 Мы посмотрели лучшие практики работы социальных учреждений и именно жители стали главными экспертами в этой работе — Светлана Чупшева.

14:37 15.04.2021 Какие у людей проблемы: невозможность познакомиться с вакансиями, существующими в регионе.

14:37 15.04.2021 Если человек отучился, прошел переквалификацию, его снимают с учёта, даже если он не нашел работы.

14:38 15.04.2021 Долгий сбор справок и документов тоже беспокоит граждан.

14:38 15.04.2021 Центр занятости в регионах выполняют функцию выплаты пособий, а не трудоустройства.

14:39 15.04.2021 Конкретные пути улучшения помощи со стороны государства помогает определить личная связь.

14:39 15.04.2021 Запись у кардиологу — от пяти дней до 41.

14:39 15.04.2021 Усилия каждого региона по решению социальных проблем федеральные власти будут оценивать объективно. Об этом в ходе совместного заседания президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив заявил президент РФ Владимир Путин. «Прошу Агентство стратегических инициатив сделать акцент на поддержке регионального развития, расширить масштаб, действовать и по другим направлениям. Усилия каждого региона будем оценивать объективно, на основе мнения людей», — сказал Путин. Читайте также: Путин поручил создать методику рейтинга качества жизни в регионах

14:40 15.04.2021 Понимаем специфику регионов, все регионы разные, нельзя подогнать их все под единый шаблон. Нужно составить свой индивидуальный план улучшения качества услуг в социальной сфере — АСИ.

14:41 15.04.2021 Рейтинг качества жизни в регионах будет проводиться ежегодно — АСИ.

14:41 15.04.2021 Агентство стратегических инициатив и комиссия Госсовета разобрались в проблемах социальной сферы в формате пошагового прохождения жизни людей в регионах. Об этом в ходе совместного заседания президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив заявил президент РФ Владимир Путин. «Я просил Агентство стратегических инициатив и профильную комиссию Госсовета детально разобраться в проблемах в социальной сфере, пошагово пройти жизненные ситуации. Речь, например, о записях ребёнка в детский сад, получение медпомощи или получение инвалидности, о поиске работы и повышении квалификации. Коллеги работали непосредственно в регионах — в Новгородской, Калининградской, Нижегородской областях, в Башкирии, на Сахалине», — сказал Путин. Читайте подробнее: Путин рассказал об итогах исследований проблем в социальной сфере

14:44 15.04.2021 Изменения в жизни людей должны соответствовать жизненным стандартам и запросам населения. Об этом в ходе совместного заседания президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив заявил президент РФ Владимир Путин. «Надо постоянно смотреть, где ещё есть резервы для улучшения, чтобы они [изменения] соответствовали стандартам и запросам людей. По результатам анализа жизненных ситуаций прошу внимательно посмотреть подзаконные акты, ведомственные письма и другое в области социальной сферы», — сказал Путин. Об этом: Путин призвал избавляться от того, что унижает людей

14:47 15.04.2021 Слово дали мэру Москвы Сергею Собянину.

14:47 15.04.2021 Собянин заметил, что то, что принимает госсовет, быстро внедряют в работу, поблагодарил за это Путина.

14:47 15.04.2021 Агентству стратегических инициатив удалось добиться значимых результатов. Об этом в ходе совместного заседания президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив заявил президент РФ Владимир Путин. «Совсем скоро Агентству стратегических инициатив исполняется десять лет. Вашим главным проектом стала Национальная предпринимательская инициатива. В целом, удалось продвинуться вперёд, добиться весомых результатов — например, удобными и понятными стали налоговые процедуры, в том числе благодаря запуску цифровых сервисов. В деятельности правительства вы придерживаетесь принципа строить всю работу вокруг человека», — сказал Путин. Читайте подробнее: Путин поручил показать людям изменения к лучшему в ближайшее время

14:48 15.04.2021 АСИ предложило создать центры компетенции в регионах.

14:48 15.04.2021 Многофункциональные центры в регионах работают на уровне мировых практик — Собянин.

14:49 15.04.2021 Интересные подходы в социальной сфере имеются во многих российских регионах. Об этом в ходе совместного заседания президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив заявил президент РФ Владимир Путин. «Знаю, что вчера члены президиума Госсовета посетили один из центров занятости и поликлинику в Москве, а также разобрали опыт на семинаре. Уверен, интересные подходы в социальной сфере есть и в других регионах, поэтому нужно расширять формат обмена опытом и компетенцией», — сказал Путин. Об этом: Путин призвал Госсовет расширять формат обмена опытом

14:50 15.04.2021 Собянин: согласен, что во время пандемии многие проблемы обострились и мы должны были их оперативнее решать.

14:50 15.04.2021 Нужно было создавать необходимые социальные модели под конкретного человека — начиная от выписки лекарств заканчивая сдачи теста.

14:51 15.04.2021 Мы создали сквозную систему в области онкологии — Сергей Собянин.

14:51 15.04.2021 Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ вместе с профильной комиссией Госсовета и АСИ пересмотреть подзаконные акты в социальной сфере. Об этом глава государства заявил 15 апреля на совместном заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив (АСИ). Читайте также: Путин поручил избавиться от абсурдных норм в соцсфере

14:51 15.04.2021 Такую же систему мы сейчас устраиваем по ведению больных сердечно-сосудистыми заболеваниями — Собянин.

14:52 15.04.2021 Мэр Москвы Сергей Собянин на совместном заседании президиума Госсовета и АСИ. Цитата из видео. kremlin.ru.

14:53 15.04.2021 По поводу реформы системы занятости в Москве. Собянин сказал, что количество людей, которые стали получать услуги через многофункциональный центр, увеличились в два-три раза.

14:54 15.04.2021 Совсем недавно мы заявили об отмене милиона справок, которые родители приносили в школу — Собянин.

14:55 15.04.2021 Мы должны работать как единая команда, работать на то, чтобы человек был в центре внимания — Собянин.

14:56 15.04.2021 Говорит губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

14:57 15.04.2021 В 2018 году Нижегородская область запустила проект «Эффективный регион».

14:57 15.04.2021 Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на заседании президиума Госсовета и АСИ в режиме видеоконференции. Цитата из видео. kremlin.ru.

14:58 15.04.2021 Оптимизировав службу социальных работников, мы увеличили круг обслуживаемых людей.

15:00 15.04.2021 Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин: Человек может оказаться в разных жизненных ситуациях, кто-то теряется, прописать такие во всех законах просто невозможно. Нужны координаторы.

15:17 15.04.2021 Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова доложила президенту России о работе по облегчению доступа к социальным услугам, о внедрении электронных средств помощи людям, имеющим права на социальные льготы, об упрощении порядка обжалования отказов в предоставлении социальных льгот и услуг.

15:18 15.04.2021 Вице-премьер Татьяна Голикова на совместном заседании президиума Госсовета и АСИ. Цитата из видео. kremlin.ru

15:20 15.04.2021 60% опрошенных граждан России не удовлетворены состоянием системы здравоохранения, отметила вице-премьер Татьяна Голикова.

15:21 15.04.2021 По словам Голиковой, здравоохранение России «в боевом режиме» справилось с вызовом пандемии коронавируса. Но это не означает, что системе здравоохранения не нужны изменения. Они необходимы и будут происходить на всех уровнях системы.

15:27 15.04.2021 Голикова предложила создать единую платформу по обмену между регионами лучшими практиками по предоставлению государственных социальных услуг. Она призвала «не забюрокрачивать» эту сферу, помнить, что в ее центре находится человек, нуждающийся в социальной помощи.

15:40 15.04.2021 Завершая совещание, Владимир Путин напомнил, что, только опираясь на культурные ценности России, ее народов, можно добиться повышения эффективности функционирования и социальной сферы.

15:42 15.04.2021 Обращаясь к представителям АСИ, президент отметил, что опыт Агентства стратегических инициатив по стимулированию предпринимательской сферы в регионах должен помочь в развитии социальной сферы. Однако последняя — намного более сложная, чем предпринимательство, в ней переплетены интересы миллионов людей, а также наследие предыдущих исторических периодов.

15:47 15.04.2021 Владимир Путин предложил представителям АСИ и региональным чиновникам поручить подчиненным «ножками пройти» по маршрутам, которые проходят рядовые граждане для получения доступа к социальным услугам. Он высказал определенные сомнения в достоверности ведомственной статистики по социальной тематике, добавив, что только убедившись на деле в том, как происходит процесс получения социальных услуг, можно эффективно реформировать эту сферу.

15:47 15.04.2021 Губернаторы должны владеть ситуацией на местах не только исходя из отчётов, но и владея реальным положением дел. Об этом в ходе совместного заседания президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив заявил президент РФ Владимир Путин. «Когда АСИ работало по национальной предпринимательской инициативе, все часто ножками проходили по пути, по которому идёт предприниматель. Это не что иное, как контрольная закупка, как говорили в ОБХСС. Здесь сложнее, сфер деятельности больше. Хочу обратиться и к коллегам в регионах: каждому ножками везде не нужно ходить, но это не мешает сделать вашим доверенным лицам. Для ваших подчинённых это будет полезно», — сказал Путин. Читайте подробнее: Путин призвал губернаторов посмотреть на ситуацию «на земле»

15:48 15.04.2021 Заседание президиума Госсовета и АСИ в режиме видеоконференции. Цитата из видео. kremlin.ru.

15:50 15.04.2021 Социальная сфера в России касается каждого и имеет массу проблем. Об этом в ходе совместного заседания президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив заявил президент РФ Владимир Путин. «Агентство стратегических инициатив весьма успешно работало в направлении реализации целей национальной предпринимательской инициативы. Это успех. Очень рассчитываю на то, что и в социальной сфере удастся добиться таких же результатов. Но социальная сфера — более сложная область: она касается каждого гражданина, имеет множество направлений, имеет переплетение интересов и десятилетних завалов», — сказал Путин. Читайте также: Путин призвал ориентироваться не на Евросоюз, а на запросы граждан

15:56 15.04.2021 Президент России Владимир Путин на совместном заседании президиума Госсовета и АСИ. Цитата из видео. kremlin.ru

17:16 15.04.2021 Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл совместное заседание президиума Государственного совета и автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», посвящённое социальным вопросам. Видео: пресс-служба Кремля [[[video-0]]]

17:22 15.04.2021 Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в совместном заседании президиума Госсовета России и Агентства стратегических инициатив. Алтайский край активно участвует в формировании Национальной социальной инициативы, подчеркивают в администрации региона. «Главная цель новой национальной инициативы — повышение удовлетворения граждан качеством предоставления социальных услуг, сокращение пакета документов и срока принятия решений», — отметила руководитель минсоцзащиты края Наталья Оськина. В свою очередь глава минобрнауки Алтайского края Максим Костенко подчеркивает, что уже в этом году в регионе упростится порядок устройства детей в учреждения дополнительного образования. Тем временем в здравоохранении Алтайского края реализуются бережливые технологии, активно внедряются цифровые сервисы, направленные на повышение доступности медицинской помощи. У каждого гражданина появится личный кабинет «Мое здоровье» на портале госуслуг. Большие изменения происходят в работе службы занятости населения Алтайского края. «Новые бережливые технологии работы тиражируются во всех центрах занятости региона. Создана служба карьерных консультантов, которые помогают гражданам в конкретных жизненных ситуациях», — рассказала начальник краевого управления по труду и занятости населения Надежда Капура.

17:37 15.04.2021 Фракция «Единая Россия» в Госдуме сделает все для реализации мер, предложенных в ходе совместного заседания, заверил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов. «Президент всегда уделяет самое пристальное внимание вопросам социального благополучия граждан, и я уверен, что предложения, выработанные по итогам совместного заседания президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив и требующие изменения федерального законодательства, безусловно, найдут свое отражение в ежегодном послании президента», — заявил Неверов.

18:12 15.04.2021 Итоги совместного заседания президиума Государственного совета и Агентства стратегических инициатив, которое в режиме видеоконференции провёл президент РФ Владимир Путин, прокомментировал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Подробности 15 апреля сообщает пресс-служба областного правительства. На территории области установлены 123 различные меры социальной поддержки для 100 категорий получателей. Ими пользуется практически одна треть населения области — 746 тысяч человек. «Сразу скажу, людей не волнуют технические, административные, организационные вопросы. Им важно получить помощь качественно и своевременно и при этом, чтобы специалисты, которые оказывают такую помощь, сами не сталкивались с трудностями, — вот что мы должны сделать. Например, чтобы врачи, работники учреждений образования, социальных служб не занимались излишней бумажной волокитой, бумажной работой, а уделяли своё время и внимание людям, прежде всего», — подчеркнул глава государства. Читайте также: Глава Приангарья: каждый третий получает меры социальной поддержки

18:40 15.04.2021 Бюджет Липецкой области в 2020 году по-прежнему оставался социально-ориентированным. Около 55,4 млрд рублей, или почти две трети всех расходов региональной казны, было направлено на социальную сферу. Об этом 15 апреля заявил глава области Игорь Артамонов. Читайте также: Расходы бюджета Липецкой области на социальную сферу в 2020 году возросли