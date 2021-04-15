Белград, , 07:32 — REGNUM Позиция непризнания Грецией независимости Косово хорошо известна и остается неизменной, заявил 14 апреля посол Греции в Сербии Йоргос Джакофотакис на пресс-конференции.

Посол прокомментировал ожидания внешнеполитической аналитиков Дэвида Филлипса и Даниэля Сервера, что Греция изменит свою позицию и, вероятно, признает Косово.

«В принципе, мы не комментируем мнения аналитиков, позиция Греции о непризнании Косово хорошо известна и остается неизменной», — отметил Джакофотакис.

Филлипс и Сервер заявили, что не ожидают от пяти стран Европейского союза непризнания Косово, изменят свою позицию, кроме Греции.

«Греция, скорее всего, признает Косово. Стена, возведённая пятью странами, не признавшими Косово, скоро начнет разрушаться, когда Греция или другая страна решит признать Косово», — подчеркнул Филлипс.