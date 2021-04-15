Кемерово, , 07:20 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 15 апреля, за прошедшие сутки выявлено 66 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 64 случая.

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«Кемерово — 13, Новокузнецк — десять, Мыски — пять, Ленинск-Кузнецкий — четыре, Юрга — четыре, Анжеро-Судженск — три, Белово — три, Киселевск — три, Промышленновский МО — три, Междуреченск — два, Полысаево — два, Прокопьевск — два, Кемеровский МО — два, Таштагольский МР — два, Топкинский МО — два, Березовский — один, Осинники — один, Мариинский МР — один, Новокузнецкий МР — один, Тисульский МО — один, Тяжинский МО — один», — говорится в сообщении оперативного штаба. За это же время 59 пациентов выздоровели, трое скончались.

Всего в Кузбассе выявлено 34 155 случаев заражения коронавирусом, 33 136 человек выздоровели, 641 пациент скончался.