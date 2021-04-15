Буэнос-Айрес, , 07:18 — REGNUM В Аргентине за прошедшие сутки зафиксирована рекордная с середины января смертность среди пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба аргентинского минздрава.

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Ведомство уточняет, что за 14 апреля в республике скончались 368 человек от осложнений COVID-19. Всего с начала пандемии в Аргентине умерли 58 542 человека от болезней, вызванных новым коронавирусом.

Также за минувшие сутки в республике выявили еще 25 157 носителей SARS-CoV-2. Минздрав Аргентины отмечает, что уже в течение девяти дней подряд в стране выявляют более 20 тыс. инфицированных ежесуточно. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Аргентине достигло 2 604 157.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля в Аргентине выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом за одни сутки — 27 001 человека. При этом еще 9 апреля аргентинские власти ужесточили карантинные ограничения и ввели комендантский час.

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