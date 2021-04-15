Ла-Пас, , 07:31 — REGNUM В Боливию 14 апреля прибыла вторая партия российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом министр здравоохранения и спорта страны Джейсон Ауса сообщил в эфире телеканала Bolivia TV.

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«С завтрашнего дня мы начнём распределять между всеми департаментами», — сказал Ауса о российской вакцине.

Отмечается, что в Боливии также для вакцинации используют препарат китайской компании Sinopharm и вакцины, поступающие по программе COVAX. Всего первым компонентом различных вакцин в стране к настоящему времени привиты 333 137 человек. Запас ещё неиспользованных доз (без учёта последней партии «Спутника V») в Боливии превышает 250 тысяч.

Как сообщало ИА REGNUM, в Боливии в конце января началась вакцинации от коронавируса российским препаратом «Спутник V».

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