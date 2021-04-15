Симферополь, , 07:17 — REGNUM Россия сама разберётся, где и какое оружие ей размещать на своей территории, заявил 15 апреля глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Он прокомментировал заявление министра обороны Украины Андрея Тарана в Европарламенте о том, что инфраструктура Крыма модернизируется для размещения ядерного оружия.

«Подобных голословных заявлений со стороны украинских политиков и государственных чиновников достаточно много звучит. Все это очередное пустословие», — цитирует РИА Новости Гемпеля.

Он добавил, киевским стратегам давно пора «перестать сотрясать воздух и заняться проблемами в своей армии».

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что украинский министр заявил об опасности размещения ядерного оружия в Крыму, но не стал утруждать себя какими-либо доказательствами своих слов.

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