Южно-Сахалинск, , 07:17 — REGNUM На Сахалине разгорелся скандал в Смирныховской ЦРБ — коллектив публично заявил о том, что персоналу не доплачивают за переработку. В больницу оперативно выехали представители регионального минздрава и прокуратуры.

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«Я почти сутками пропадала в больнице, а мне заплатили — пшик», — рассказала РИА «Сахалин-Курилы» медсестра инфекционного отделения.

На недоплату пожаловался персонал и других отделений — детского, хирургического, реанимации, терапии. Коллектив направил обращение на имя губернатора Сахалина Валерия Лимаренко.

«Коллектив ГБУЗ «Смирныховская ЦРБ» несколько раз собирался с руководством, задавал вопросы, но конкретных ответов мы так и не получили. Наш главный врач и экономист говорят нам, что денег нет, переработку платить не будут», — говорится в обращении.

Когда скандал вышел за стены больницы руководство учреждения пообещало выплатить персоналу деньги за переработку.

«Мы были невнимательны к графикам, которые подают старшие сестры. Там было написано очень много переработок, часть из которых были не адекватны. На две ставки нужно работать с восьми до восьми. Люди столько ставок не вырабатывают», — рассказала главный врач больницы Елена Игнатова.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Тувы принесло извинения из-за задержек по выплате зарплаты медработникам.