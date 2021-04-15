Сана, , 07:15 — REGNUM Удары по нескольким целям в Саудовской Аравии, в том числе и по объектам нефтяной компании Saudi Aramco, нанесли члены йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы). Об этом 15 апреля заявил их представитель бригадный генерал Яхья Сариа, передает телеканал Al Masirah.

Кроме промышленных объектов, были атакованы американские зенитные ракетные комплексы Patriot и еще ряд других целей в саудовской провинции Джизан. Для атаки хуситы использовали 11 ракет и несколько беспилотников.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля члены движения «Ансар Аллах» нанесли с применением беспилотников удары по столице Саудовской Аравии Эр-Рияду.

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