Новосибирск, , 07:14 — REGNUM Дети не должны отвечать за коммунальные долги родителей, которые были лишены родительских прав. Такое мнение высказал депутат Законодательного собрания Новосибирской области Александр Аксёненко.

Напомним, что ранее энергетическая кампания подала в суд на шестилетнюю девочку из Колывани — из-за коммунальных долгов её умершей матери. После общественного резонанса судья поменял ответчика в деле — на отца ребёнка, который является законным опекуном. А недавно с совершеннолетнего подростка списали коммунальный долг за комнату, где он жил в детстве с родителями. Из подъёмных денег воспитывавшегося в приёмной семье подростка по достижению совершеннолетия приставы забрали 20 тысяч рублей в счет коммунального долга.

«В этих историях нужно находить решения, как раз в изменении законодательства. Возможно, какой-то перечень или реестр был, чтобы не получалось так, что эти платежи не ложились на плечи социально незащищённых слоёв населения и особенно детей, — отметил Аксёненко. — Я думаю, что мы в ближайшее время будем выходить с законодательной инициативой по проработке этого вопроса, чтобы эту проблематику убрать».