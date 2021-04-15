Пермь, , 07:10 — REGNUM В Перми проводится проверка по факту смертельного несчастного случая на железной дороге с подростком, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

По данным ведомства, трагедия произошла вечером 14 апреля. Ребенок попал под грузовой поезд, когда переходил через железнодорожные пути на 1439 км пикета 7 перегона Пермь-2 — Бахаревка Свердловской железной дороги. Водитель локомотива применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось.

Напомним, что при нахождении на территории железной дороги следует соблюдать правила безопасности, в частности, пересекать железнодорожный путь необходимо в специально оборудованных местах.