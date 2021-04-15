Сургут, Югра, , 07:10 — REGNUM В аэропорту Сургута за первый квартал 2021 года пассажиропоток сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19%. Об этом сообщается в отчётности воздушной гавани.

А именно, пассажиропоток составил 331 623 человека, из них 327 495 человек на внутренних рейсах. Совершена 2 021 взлетно-посадочная операция, что меньше показателя 2020 года на 16%. Общий объём грузов и почты составил более 750 тонн.

Чаще всего пассажиры в аэропорту Сургута пользовались услугами авиакомпаний «ЮТэйр» — 190 532 человек (57,5%), «Победа» — 54 627 человек (16,5%), и «Аэрофлот» — 37 228 человек (11,2%).

Большинство пассажиров были обслужены на рейсах в Москву, Махачкалу, Уфу и Санкт-Петербург. Прирост пассажиропотока зафиксирован на рейсах в Сочи, Грозный, Махачкалу, Уфу и Омск. На международных рейсах было обслужено за январь-март этого года четыре тысячи пассажиров. Это были вывозные рейсы в Киргизию и Таджикистан.