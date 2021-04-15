Подгорица, , 07:17 — REGNUM Королевство Бельгия ценит Черногорию как близкого союзника по НАТО и готово продолжать оказывать поддержку на ее пути к выполнению евроинтеграционной повестки дня, заявил 14 апреля посол Бельгии Конрад Адам на встрече с министром обороны Оливерой Иньяком. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

Иньяк выразила удовлетворение встречей и отметила, что дружба и сотрудничество между двумя странами составляют основу дальнейшего укрепления и углубления оборонных отношений, особенно с учетом общих интересов и альянса в рамках НАТО.

Она коснулась ситуации в области безопасности на Западных Балканах и ее влияния на стабильность европейского континента и в этом контексте подчеркнула, что Черногория твердо привержена продвижению европейских и евроатлантических ценностей в регионе в целях укрепления регионального доверия и сотрудничества.