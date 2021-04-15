Ханты-Мансийск, , 07:08 — REGNUM Арбитраж Ханты-Мансийского округа получил банкротный иск налоговой службы, поданный к ООО «Кама-Нефть». Претензии пока к производству не приняты, передаёт ИА REGNUM.

Истцом в деле выступает инспекция № 6 по ХМАО — Югре. Заявление подано 14 апреля 2021 года. Сумма исковых требований — 1 591 678,89 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, «Кама-Нефть», чей ИНН фигурирует в базе арбитража, как ответчика по банкротному иску, учреждена в мае 2018 года с основным видом деятельности — предоставление услуг по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек. В компании числится более 450 работников. Директор — Назиря Каримова, владелец с 2020 года — Сергей Трунин.

Напомним, в Москве иск о несостоятельности также получила фирма по добыче сырой нефти — АО «Русь-Ойл», которое ранее также занималось разработкой месторождений и в Ханты-Мансийском автономном округе.