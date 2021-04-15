Агинское, Забайкальский край, , 07:03 — REGNUM В Агинском районе районе Забайкалья выявлен второй очаг бешенства. Как сообщает 15 апреля пресс-служба правительства региона, накануне Агинская окружная ветеринарная лаборатория подтвердила наличие вируса этого особо опасного заболевания в сельском поселении Урда-Ага.

«Бешенство — острое инфекционное заболевание, возникающее после укуса, оцарапывания или даже ослюнения зараженного животного, протекающее с тяжелым поражением нервной системы и заканчивающееся, как правило, смертельным исходом, как для всех животных, так и для людей», — напомнил руководитель Государственной ветеринарной службы региона Андрей Лим.

Напомним, первый очаг бешенства был выявлен 9 апреля по итогам исследования отобранного патологического материала крупного рогатого скота в личном подсобном хозяйстве сельского поселения Агинского района.