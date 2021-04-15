Вашингтон, 15 апреля 2021, 07:01 — REGNUM Законопроект об увеличении числа членов Верховного суда США с девяти до 13 подготовили представители Демпартии страны, 14 апреля передает телеканал NBC.
Планируется, что документ будет рассмотрен в Палате представителей уже 15 апреля. Авторами инициативы выступили конгрессмен Джерролд Надлер (штат Нью-Йорк) и сенатор Эд Марки (штат Массачусетс).
Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября 2020 года спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси осудила назначение Эми Кони Барретт новым членом Верховного суда, заявив, что после этого решения судебный орган стал «радикально республиканским».
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