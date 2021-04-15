Чита, , 06:56 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться достаточно стабильной. Как сообщает оперативный штаб 15 апреля 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 41 818 человек, причём 52 из них обнаружили за последние сутки.

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Вместе с тем 40 361 пациент (+52 за последние сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет 812 человек (+1 за последние сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 29 (-3 за последние сутки) находятся в тяжелом состоянии, 14 пациентов (-7 за последние сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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