Боготол, Красноярский край, , 06:52 — REGNUM В Красноярском крае бывший гендиректор «Боготольской птицефабрики» подозревается в крупном мошенничестве. В настоящее время он является главой Боготолького района, сообщили ИА REGNUM в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое в особо крупном размере») возбуждено по результатам рассмотрения материалов, поступивших из полиции.

По предварительной версии следствия, в 2017 году подозреваемый, являясь гендиректором птицефабрики, приобрёл комплект клеточного оборудования для содержания промышленного стада кур-несушек на сумму 2 млн рублей. В 2019 году, желая получить выделяемую сельхозпредприятиям субсидию на возмещение части затрат по приобретению оборудования, он представил в районную администрацию подложные документы о якобы приобретенном оборудовании на сумму 9 млн рублей.

Рассмотрев документы, конкурсная комиссия приняла решение о выделении субсидии в размере 50% от понесённых затрат. На счёт птицефабрики перечислили 4,5 млн рублей. Подозреваемый распорядился деньгами по своему усмотрению.

По месту жительства и в служебном кабинете чиновника прошли обыски. Расследование уголовного дела продолжается.

Добавим, Боготольский район Красноярского края в настоящее время возглавляет Владимир Дубовиков.

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