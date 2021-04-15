Иркутск, , 06:51 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2238 человек, причём вновь восемь из них погибли только за последние сутки. Также, судя по данным оперативного штаба на 15 апреля, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 64 195 человек (+162 за последние сутки).

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Госпитализированы 1393 пациента (-18 за последние сутки). Выздоровели 62 219 пациентов (+163 за последние сутки). Ещё 269 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за последние сутки).

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