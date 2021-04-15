Пномпень, , 06:51 — REGNUM В камбоджийской столице Пномпене и соседнем городе Такмау ввели двухнедельный карантин из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил премьер-министр Камбоджи Хун Сен в ходе официального обращения.

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По его словам, карантин вводится с 00:01 по местному времени 15 апреля по 28 апреля. В этот период жителям Пномпеня и Такмау будет запрещено выходить из домов без острой необходимости. Исключения составят лишь работники, имеющие соответствующие справки от работодателя, и выходы на улицу для покупки еды и других необходимых для жизнедеятельности товаров.

«Карантин введен для уверенного взятия под контроль распространения COVID-19 в Пномпене и Текмау», — подчеркнул Хун Сен.

По последним данным, в Камбодже с начала пандемии выявили 4874 случая заражения коронавирусом нового типа. В настоящее время в королевстве числится 2544 активных случая заболевания COVID-19.