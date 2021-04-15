Новосибирск, , 06:51 — REGNUM Новосибирская область получит из резервного фонда правительства России дополнительные средства на строительство четвёртого (платного) моста. Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственной думы, депутат от региона Александр Жуков.

«Принято решение направить в 2021 году из резервного фонда правительства Российской Федерации дополнительно 1,4 млрд рублей на строительство в рамках ГЧП так называемого четвёртого моста через реку Обь», — уточнил Жуков.

Также, по его словам, одобрено выделение 200 млн рублей на реконструкцию автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».