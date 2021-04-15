Якутск, , 06:53 — REGNUM В Якутии суд вынес приговор 39-летнему мужчине, который признан виновным в шести эпизодах изнасилования несовершеннолетней и двух эпизодах угрозы убийством, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СК РФ по республике.

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Следствием и в суде установлено, что с августа 2019 по июнь 2020 года подсудимый совершал изнасилования своей 16-летней племянницы, при этом угрожал убийством, если девочка расскажет кому-нибудь об этом.

В какой-то момент девочка не выдержала и рассказала о злодеяниях супруге фигуранта, которая всё рассказала матери ребёнка. Полиция оперативно задержала подозреваемого.

Подсудимый вину не признал. Несмотря на это, следствием собрано достаточное количество доказательств его виновности, которые легли в основу обвинительного приговора. Педофил осуждён на 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Также в ходе расследования следователи выявили факт халатности со стороны учителя школы, где обучалась пострадавшая. Установлено, что девочка сообщала о преступлениях, однако хода её информации дано не было. Возбуждено уголовное дело о халатности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии возбуждено уголовное дело на бывшего участкового, который обвиняется в преступлении против половой неприкосновенности женщины-инвалида.