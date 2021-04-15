Вашингтон, , 06:48 — REGNUM Работу по своему обычному расписанию продолжит первая леди США Джилл Байден, которая перенесла некое «медицинское вмешательство». Об этом 14 апреля журналистам заявила ее представитель Элизабет Александер.

Подробности процедуры не сообщаются. Александер сделала свое заявление о возвращении супруги президента спустя два часа после отбытия президентской четы из Белого дома.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта американский лидер Джо Байден спотыкнулся и несколько раз упал, когда поднимался по трапу своего самолета. 31 марта инцидент чуть не повторился вновь.

Читайте ранее в этом сюжете: Байден опять чуть не упал, поднимаясь по трапу президентского самолета