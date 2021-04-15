Барнаул, , 06:47 — REGNUM В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов человек, на утро 15 апреля от коронавируса привились 138 773 человека (+ 5203 за последние сутки). Такие данные приводит оперативный штаб региона.

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Также известно, что из общего числа 60 128 человек (+3640 за последние сутки) получили первую прививку и 78 645 человек полностью привиты (+1563 за последние сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, всего в регион поступило уже 185 187 комплектов (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2. Это почти на 4050 комплектов больше, чем по состоянию на 13 апреля.

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