Подгорица, , 07:00 — REGNUM Посол США в Черногории Джуди Райзинг Райнке на пресс-конференции 14 апреля призвала всех депутатов в парламенте Черногории к личной сознательной ответственности при принятии решения об отставке министра юстиции, прав человека и прав меньшинств Владимира Лепосавича. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Как заявила она, парламент — это место, где делятся разными мнениями, и где все должно быть прозрачно, чтобы граждане могли услышать тех, кого они выбрали представлять свои интересы.

Комментируя предложенную отставку Лепосавича, Райзинг Райнке отметила, что геноцид в Сребренице являлся одним из самых печальных и ужасных событий в истории Европы.

Напомним, раннее Лепосавич заявил в парламенте, что не уверен, существовало ли «намерение геноцида в 1995 году в Сребренице». По его словам, можно поверить только в решение Гаагского трибунала, который, как он отметил, потерял свою легитимность. Он подчеркнул, что готов признать, что в Сребренице был совершён геноцид только, когда он будет «однозначно подтверждён».