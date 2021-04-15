Токио, , 06:46 — REGNUM Британский штамм коронавируса SARS-CoV-2 начал занимать доминирующее положение в Японии, передает телеканал NHK со ссылкой на заявления экспертов японского национального института инфекционных заболеваний.

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По их данным, к началу мая 2021 года в Японии более 80% заболевших коронавирусной инфекцией будут инфицированы именно британским штаммом SARS-CoV-2. Эксперты утверждают, что этот тип вируса является в 1,32 более заразным, нежели ранее выявленные виды.

Стремительно распространяться по Японии эта разновидность SARS-CoV-2 начала в середине марта. При этом уже к началу апреля на японской территории около 10% случаев заражения коронавирусом приходилась именно на британский штамм. Также утверждается, что в Осаке и двух прилегающих префектурах этот вид инфекции начал распространяться в феврале, а уже к концу марта занял доминирующее положение.