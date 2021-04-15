Москва, , 06:45 — REGNUM Министерство труда и социальной защиты России планирует вернуть показатели на рынке труда 2019 года к концу текущего года, сообщили 15 апреля в пресс-службе ведомства.

«Такая задача стоит перед правительством, и она будет выполнена», — говорится в сообщении.

В Минтруде отметили, что реализация мероприятий по восстановлению численности занятого населения «до пандемических значений» идёт во всех субъектах России, а наибольшую обеспокоенность вызывают регионы, где число вакансий меньше, чем численность безработных граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, задачу восстановить рынок труда к концу 2021 года перед правительством поставил президент России Владимир Путин.

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