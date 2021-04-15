Челябинск, , 06:43 — REGNUM В Челябинске «Тотальный диктант» на отметку «отлично» написали три человека. Об этом сообщили журналистам в мэрии.

Писали его 10 апреля. Всего в процессе приняли участие 736 человек. Сделать это можно было на 27 очных площадках. Желающие написать диктант рассаживались в шахматном порядке с учётом санитарной дистанции.

С 14 апреля результаты доступны в личных кабинетах участников. А 25 апреля на церемонии награждения можно будет получить и свои проверенные работы.