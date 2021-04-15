Москва, , 06:47 — REGNUM ЦИК России 14 апреля вынесла решение передать вакантный мандат депутата Госдумы РФ IIV созыва члену ЛДПР Гаврилу Парахину, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт Центризбиркома.

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«ЛДПР Якутии в Госдуме!!! Это наша общая победа, всех жителей республики», — написал Гаврил Парахин на своей странице в Инстаграм.

Депутатом он успеет побыть до новых выборов в Госдуму, которые состоятся в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, вакантным мандат депутата Госдумы РФ оказался после ухода в Центризбирком Александра Курдюмова.

До 14 апреля Парахин возглавлял фракцию ЛДПР в Госсобрании Якутии.