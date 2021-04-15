Барнаул, , 06:41 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 15 апреля, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2854 человека, причём пятеро из них добавили в сводку за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (12 790 человек, +18 за последние сутки) и ОРВИ (27 873 человека, +65 за последние сутки). Тяжелобольных насчитывается 204 (+3 за последние сутки), из них 86 (-1 за последние сутки) подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала учебного года коронавирус выявлен у 2355 детей (+4 за последние сутки). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (48 459 человек, +60 за последние сутки) новый вирус победили 43 442 человека (+60 за последние сутки).

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