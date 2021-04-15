Пекин, , 06:40 — REGNUM В китайской корпорации Tencent Music назначили нового исполнительного директора, сообщает агентство Reuters.

По его данным, главой корпорации стал Жу Лянь, занимавший должность вице-президента китайского ИТ-гиганта Tencent Holdings ltd. Бывший исполнительный директор был избран преседателем совета директоров Tencent Music.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее студия Tencent Timi, входящая в состав холдинга Tencent, отчиталась о рекордном доходе среди всех разработчиков компьютерных игр в 2020 году. Ее доход составил около $23,8 млрд.

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