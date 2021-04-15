Чита, , 06:38 — REGNUM Федеральная налоговая служба обратилась с банкротным иском к МУП «Бассейн «Нептун» ЗАТО п. Горный из Забакайлья. Дело арбитраж Забайкальского края пока к производству не принял, передаёт ИА REGNUM.

Иск был подан 14 апреля 2021 года. Сумма претензий налогового органа, ставшая основанием для обращения с иском о несостоятельности, составила 716 795,31 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, МУП учреждено в августе 2017 года в поселке Горный для деятельности спортивных объектов. Руководит компанией с 2018 года Юлия Половинкина. Уставный капитал — более 341 тыс. рублей, учредителем выступила администрация ЗАТО.