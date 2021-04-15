Канск, Красноярский край, , 06:46 — REGNUM В городе Канске Красноярского края в ночь на 15 апреля вспыхнул пожар в магазине смешанных товаров и примыкающем офисном здании. Об сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

По информации ведомства, сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 02:35 по местному времени. Прибывшие пожарные расчёты обнаружили, что пожар возник в здании магазина смешанных товаров по ул. Горького, 47, и примыкающем к нему офисном здании по ул. Горького, 52.

К настоящему времени огонь локализован на площади 600 кв. метров, тушение пожара продолжается, пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 14 апреля подписал постановление о выплатах сотрудникам МЧС, пострадавшим при тушении масштабного пожара на фабрике «Невская мануфактура», и семье погибшего 12 апреля старшего инструктора газодымозащитной службы пожарно-спасательной части №64 Ильи Белецкого.

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