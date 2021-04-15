Владивосток, , 06:37 — REGNUM В ЗАГСах Приморья зафиксирован резкий наплыв китайцев с новорожденными детьми, которые просили зарегистрировать малышей на их имя.

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Рождённых в России и зарегистрированных детей, китайцы намеревались беспрепятственно вывезти за границу. В ЗАГСах сочли китайский наплыв подозрительным и сообщили об этом в полицию. Органы опеки и правоохранители изъяли уже 12 детей.

На данный момент удалось выяснить, что все 12 женщин, на детей которых претендовали китайцы, были русскими суррогатными матерями, зачавшими детей с помощью ЭКО. Рождение такого ребёнка в России стоит от миллиона рублей и выше, в Китае такая процедура запрещена.

ЭКО проводилось в одной из частных клиник Владивостока.

Отрабатывается версия, что после вывоза детей от суррогатных матерей в КНР, у них могли изъять органы для незаконных медицинских операций, сообщают «Вести:Приморье».

Опасаясь за жизни детей, принято решение их изъять.

«Непонятен в этой истории, только один момент. Зачем нашему государству понадобились 12 китайских детей, неужели кто-то собирается признать их гражданами России. Чисто по-человечески, если ЭКО проведено в России, китайцы за все заплатили, а суррогатная мама не заявила права на ребенка, было бы гуманнее выдать им документы и пусть они едут к себе в Поднебесную», — пишет Newsbox24.tv.

Официальной информации от следственных и надзорных органов пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, возможность воспользоваться услугами суррогатного материнства могут оставить для семейных пар из граждан России, которые не могут завести детей.