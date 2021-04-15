Ростов-на-Дону, 15 апреля 2021, 12:00 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции стала беспрецедентным вызовом, которому Ростовская область смогла противостоять благодаря командной работе и сплочённости каждого: руководителей, инженеров, специалистов, рядовых тружеников предприятий и организаций Дона. На это губернатор Василий Голубев в ходе ежегодного отчёта о работе донского правительства за 2020 год обратил особое внимание. С отчётом глава региона выступил 13 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Ростовской области.

Губернатор: «Ростовская область смогла противостоять пандемии COVID-19»
Губернатор: «Ростовская область смогла противостоять пандемии COVID-19»
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В Ростовской области на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с COVID-19, было направлено более 15 млрд рублей, что составило почти 6% расходов консолидированного бюджета региона. Финансовая помощь местным бюджетам в минувшем году увеличилась почти на 21% и превысила 118 млрд рублей, привёл данные глава региона.

Пандемия расставила приоритеты. Сохранение стабильного самочувствия и благополучия людей донские власти поставили во главу угла. Так, в 2020 году на отрасли социальной сферы было направлено более 188 млрд рублей (+20% по сравнению с тратами 2019 года). На обеспечение медицинской помощи дончанам перечислено почти 82 млрд рублей, включая стимулирующие выплаты медикам на общую сумму более 2 млрд рублей.

Ростовская область смогла противостоять COVID-19 благодаря командной работе и сплочённости каждого
Ростовская область смогла противостоять COVID-19 благодаря командной работе и сплочённости каждого
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По предварительным данным, объём инвестиций в основной капитал в 2020 году составил около 324 млрд рублей (+6,2% за год). Было реализовано 250 инвестпроектов на сумму около 43 млрд рублей.

В 2020 году на проектную мощность вышло производство компонентов для ветроэнергетики, введены в эксплуатацию ветропарки в Каменском и Красносулинском районах, продолжилось строительство ветропарка в Азовском районе. Ряд предприятий продолжили держать курс на модернизацию, промышленные компании области получили поддержку из федерального бюджета в объёме 13,4 млрд рублей.

Василий Голубев обратил внимание на оперативную реакцию бизнеса на изменившуюся ситуацию
Василий Голубев обратил внимание на оперативную реакцию бизнеса на изменившуюся ситуацию
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Василий Голубев обратил внимание на оперативную реакцию бизнеса на изменившуюся ситуацию. В частности, выросло производство средств индивидуальной защиты, запущено производство антисептиков и защитных комбинезонов.

Несмотря на резкий рост зарегистрированной безработицы, в Ростовской области удалось стабилизировать ситуацию на рынке труда. Уже к концу года число безработных сократилось до 107 тысяч человек, а уровень регистрируемой безработицы составил 5,1%. На поддержку безработных и их семей направлено свыше 5 млрд рублей, что в четыре раза больше запланированного.