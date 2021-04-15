15 апреля 2021 | Время чтения 6 мин

К апрелю 2021 года бизнес-портфель Колокольцева-младшего включает доли как минимум в шести действующих компаниях Москвы и Подмосковья.

Анастасия Степанова, , 07:29 — REGNUM Весна — традиционный сезон декларационной кампании для высоких чинов в России. Они, как водится, раскрывают свои личные и семейные доходы, порой удивляя публику содержимым кошельков и активами. А пока в МВД России только готовят к публикации декларации за 2020 год, в соцсетях и на разных площадках активно обсуждают доходы сына главного полицейского России Владимира Колокольцева — Александра. ИА REGNUM проанализировало активы Александра Владимировича Колокольцева.

Виктор Дюбрей. Бочки денег. 1897

О том, что сын главы МВД Александр Колокольцев имеет бизнес, СМИ сообщали ещё пять лет назад. Тогда об этом упомянула газета «Ведомости».

Владимир Колокольцев Kremlin.ru

К апрелю 2021 года бизнес-портфель Колокольцева-младшего включает доли как минимум в шести действующих компаниях Москвы и Подмосковья. Еще один актив был ликвидирован. Это ООО «Бургерстрит» (деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах), работавшее с августа 2010-го по февраль 2021 года. Фирма принадлежала также Сардалу Умалатову, чьи данные схожи с данными сына экс-главы нефтяного комитета в парламенте Чечни, который на сегодня каких-либо значимых постов не занимает.

С Умалатовым у Колокольцева есть также одна действующая компания — ООО «БК», где им принадлежит по 25%, а ещё 50% — у Виктории Гагиевой. Фирма создана в феврале 2011 года для работы в сфере недвижимости. Руководит ею Владимир Удовенко — совладелец компании «Леваш-лес», созданной 6 апреля 2021 года совместно с Татьяной Холстининой. Прибыль компании «БК» за 2020 год составила 420 тыс. рублей.

Помимо этого, у Александра Колокольцева в активе доли в двух ресторанных компаниях — ООО «Бринде» (33,38%) и ООО «Иль Форно». Первая фирма была создана в сентябре 2013 года, и основным владельцем выступает Сергей Чеботарев. Директор — Ольга Сазонова, владеющая компаниями в сфере ресторанного бизнеса в Екатеринбурге и Москве. «Бринде» за 2020 год показало небольшой убыток.

Ресторан Дарья Антонова © ИА REGNUM

ООО «Иль Форно», где у Колокольцева 33,4% доли, было создано в июне 2013 года. Директором с сентября 2020 года является Сергей Зарубин, а совладелец оставшейся доли — Сергей Сереньков. Зарубин и Сереньков также числятся руководителями фирм, где доли имеет известный московский ресторатор, возглавляющий холдинг Il FORNO Group — Генрих Карпин.

По итогам 2020 года ООО «Иль Форно» заявило чистую прибыль в размере 3,5 млн рублей.

Интересный совладелец и у другого актива Колокольцева — ООО «Стена», созданного для посреднических услуг в сфере недвижимости, в сентябре 2013 года. Директором и владельцем 50% в ней является Давид Геннадиевич Степанян — президент «Стинком групп», которое, по открытым данным, контролирует целую группу торговых центров Москвы. Отец Давида Степаняна — строительный магнат, которого журнал Forbes в 2016 году называл владельцем ТЦ «Ереван Плаза». В июне 2020 года Forbes сообщил, что группа российских бизнесменов внесла залог за экс-президента Армении Роберта Кочаряна — более $4 млн. Среди тех, кто «скинулся», издание называло и основателя группы «Стинком» Геннадия Степаняна.

Бывший президент Армении Роберт Кочарян (сс) Limegirl

Также в активе Колокольцев — половина доли в строительном ООО «Стрела», созданном в феврале 2015 года. Совладелец и директор — Артём Коротких (владелец охотничьей фирмы на Камчатке).

И, наконец, последний актив Александра Колокольцева, который и вызвал бурное обсуждение в СМИ и соцсетях — это ООО «ФБ Групп». Фирма зарегистрирована в Красногорске и ведет деятельность по разработке компьютерного программного обеспечения. Второй владелец — Мария Горькова (доля — 60%, владеет еще несколькими IT-фирмами), а директор — Глеб Миронов.

В 2017 году на сайтах СМИ, включая агрегатор Рамблер, появилось открытое письмо Марии Горьковой, в котором она в ответ на одну из публикаций СМИ заявила, что ни она лично, ни компания не имеют «отношения к даче взяток высокопоставленным чиновникам и коррупционным схемам, как описанным в статье, так и каким-либо иным». Из этого же письма следовало, что ООО — владелец торговой марки TM Fun Box.

Ещё в 2019 году портал Baza сообщал, что компания «ФБ Групп» через своё ООО «Фан Бокс» (ликвидировано в 2014 году) среди прочего разрабатывала для абонентов одного из сотовых операторов подписочные сервисы с гороскопами и службу знакомств. Но самое интересное, что именно «ФБ Групп» в 2015—2017 годы называли владельцем домена, на котором был размещён эротический сайт. На сегодня домен свободен.

По итогам 2020 года ООО «ФБ Групп» получило чистую прибыль — 204,645 млн рублей. В 2020 году по итогам 2019 году собственникам было выплачено 108 млн рублей дивидендов.

Отметим, в 2018 году «ФБ Групп» частично выиграло иск о защите чести и деловой репутации у ООО «БизнесПресс». Дело касалось той истории, которую комментировала Горькова в открытом письме.