Москва, , 06:24 — REGNUM Адвокат, специалист по семейному праву Виктория Данильченко одобряет инициативу депутата Госдумы Ивана Сухарева (ЛДПР), предложившего предоставлять отцам пятидневный дополнительный оплачиваемый отпуск по случаю рождения ребёнка. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM она также пояснила:

«В нашем обществе принято считать, что права мужчин и женщин практически равны. Часто мы слышим, что в профессиональной деятельности ущемляются права женщин. Но и это неравноправие со временем нивелируется, поскольку главное сейчас для работодателя — профессиональные качества и навыки сотрудника, а не его пол.

В родительских правах все гораздо хуже — ущемление по гендерному признаку здесь процветает и даже поощряется со стороны государства. Я много лет защищаю права отцов и постоянно сталкиваюсь с тем, что главный родитель нашего общества — это мать, папе отведена второстепенная роль.

Это происходит как в приведенном случае, когда отец может побыть со своим ребенком первые дни его жизни, оставив работу только за свой счет, так и в других — место жительства ребенка после развода родителей определяется в 90% случаев с матерью (10% — это либо те, кто мирно договорились о том, что ребенок остается с отцом, либо мать — крайне асоциальная личность), материнский капитал — отец может его получить, только если у матери право получить его прекращается (то есть, если мать-иностранка и право получить материнский капитал у нее не возникало, то отец это капитал также получить не может), также право на материнский капитал остается у матери (при соблюдении ряда условий), даже если дети по обоюдному согласию проживают с отцом.

Также проблема половой дискриминации прослеживается и в уголовном праве России. Согласно Уголовного Кодекса Российской Федерации, одним из видов уголовного наказания является «арест» (ст.54 УК), который не применяется в отношении беременных женщин и женщин, имеющим детей в возрасте до 14 лет.

В рассматриваемой норме не учитываются и ущемляются права отцов, воспитывающих самостоятельно детей в возрасте до 3 лет. Также стоит отметить, что ч.4 ст. 49 УК РФ освобождает женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет от обязательных работ. Но в статье не говорится ни слова о том, что в случае наличия малолетнего ребенка, в возрасте до 3 лет, и мужчина имеет такое право.

И таких примеров можно привести массу. Я считаю, что подобное неравенство должно искоренятся как минимум из правовых норм, а со временем и из устоев общества, в котором на данный момент образ отца активно истребляется».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля в RT появилась информация, согласно которой депутат Госдумы Иван Сухарев изложил в письме на имя главы Минтруда Антона Котякова предложение о предоставлении отцам дополнительного оплачиваемого отпуска по случаю рождения ребёнка.

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