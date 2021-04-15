Москва, , 06:21 — REGNUM Избежать военного сценария развития событий после переноса сроков вывода контингента США из Афганистана призвал 14 апреля глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

«Мы бы не хотели, чтобы сценарий дальнейшего развития событий в Афганистане был военным», — цитирует РИА Новости дипломата.

По его словам, решение Вашингтона перенести сроки вывода войск нарушает соглашение с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поэтому ситуация может потребовать отдельного урегулирования вопроса.

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Напомним, о выводе американских военных из Афганистана ранее сообщил на своей странице в Twitter президент США Джо Байден. В России, в свою очередь, сообщали, что такое решение «вызывает озабоченность», поскольку может спровоцировать эскалацию вооруженного конфликта.

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