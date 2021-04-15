Новосибирск, , 06:10 — REGNUM В Новосибирске продолжается расследование уголовного дела в отношении двоих подростков, обвиняемых в разбойном нападении на продавца магазина. В настоящее время задержан третий фигурант дела. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Напомним, ранее сообщалось, что 15-летний и 17-летний подростки совместно с неустановленным лицом, напали на продавца магазин в Центральном районе Новосибирска и похитили его мобильный телефон, а также мобильные телефоны, имевшееся в магазине — на общую сумму не менее 1 млн рублей.

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«В ходе следствия был объявлен в розыск 23-летний житель Новосибирска, который после совершения преступления скрылся с частью награбленного, — уточнили в ведомстве. — 13 апреля местонахождение фигуранта по уголовному делу было установлено. Он сдался сотрудникам полиции у стойки регистрации на рейс в аэропорту «Толмачево». Далее он был доставлен к следователю, где дал последовательные показания о причастности к разбойному нападению. В настоящее время подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение, он признал вину в совершенном преступлении».

В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Два подростка уже находятся под стражей. Расследование дела продолжается.