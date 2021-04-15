Крайстчерч, Новая Зеландия, , 06:07 — REGNUM Новозеландский суд отложил пересмотр условий содержания террориста Брентона Тарранта, убившего десятки человек в городе Крайстчерч, на неопределенный срок, передает радиостанция Radio New Zealand.

Соответствующее решение принял судья в связи с намерениями Тарранта самостоятельно представлять свои интересы в суде. Сам террорист заявил, что не готов проводить слушания. При этом суд отклонил заявление Тарранта о пересмотре статуса террориста, присвоенного ему правительством Новой Зеландии.

Как сообщало ИА REGNUM, суд над австралийским террористом Брентоном Таррантом должен состояться 22 апреля 2021 года в Новой Зеландии. Ему предъявлены обвинения в убийствах, угрозе совершения теракта и распространении экстремистских материалов. Ему грозит до 21 года лишения свободы.

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