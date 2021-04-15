Москва, , 06:03 — REGNUM Граждане России с 15 апреля будут обязаны пройти лабораторное исследование на COVID-19 после прибытия из-за границы любым видом транспорта, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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Ранее подобное требование распространялось только на прибывающих на территорию Россию самолётом.

«В течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации всем гражданам необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР», — пояснили в ведомстве.

До получения результатов гражданам необходимо будет соблюдать режим самоизоляции, после — предоставить данные теста на портале госуслуг.

В сообщении говорится, что нововведение вступает в силу 15 апреля в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача России от 09.04.2021 № 12 «О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019».

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