Анкара, , 06:01 — REGNUM Высказывание премьер-министра Италии Марио Драги, назвавшего «диктатором» Реджепа Таийпа Эрдогана, является «непристойностью и грубостью». Об этом заявил сам турецкий лидер, 14 апреля сообщила газета Cumhuriyet.

Свое заявление Эрдоган сделал в ходе встречи со студентами, отвечая на их вопросы.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля Марио Драги заявил, что считает президента Турции диктатором, с которым все же следует договариваться и «искать правильный баланс». После этого, посла Италии в Анкаре Массимо Гайани вызвали в турецкое министерство иностранных дел.

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