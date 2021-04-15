Петропавловск-Камчатский, , 05:54 — REGNUM У берегов Камчатки пограничники задержали судно «Остров Монерон», экипаж которого добыл пять тонн минтая запрещённым способом.

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Судно принадлежит сахалинской компании АО «СКБСФ», порт приписки — Невельск. Экипаж в составе 40 человек осуществлял вылов минтая донным тралом, который запрещён во всех районах добычи, пишет ИА «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» со ссылкой на Погрануправление ФСБ России по восточному арктическому району. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Комсомольске-на-Амуре суд вынес обвинительный приговор в отношении двух жителей Краснодарского края, которых признали виновными в незаконном приобретении, хранении, перевозке особо ценных водных биологических ресурсов, их частей и дериватов. Организатор группы также осужден за приготовление к даче взятки в особо крупном размере.