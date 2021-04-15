Обь, Новосибирская область, , 05:50 — REGNUM Новосибирские следователи организовали проверку после появления информации о том, что восьмилетняя школьница спасла подругу, провалившуюся под лёд. СКР проверит информацию о необеспечении условий для безопасного посещения школы детьми.

Ранее сообщалось, что ученица второго класса из школы города Обь спасла свою подругу, провалившуюся в ледяную воду на местном озере по дороге из образовательного учреждения.

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«Следователь установил местонахождение детей и убедился, что медицинская помощь им не требуется. Девочки 8 и 9 лет обучаются во втором классе школы №1 города Обь, — отметили в региональном управлении СКР. — Руководителем следственного управления дано поручение профильным отделам аппарата подготовить материалы о поощрении ребёнка за благородный поступок».

Одновременно устанавливается картина происшествия, его причины и условия. В ходе проверки будет дана оценка работе должностных лиц.