Москва, , 10:02 — REGNUM Намерение продолжать постоянный диалог по теме ближневосточного урегулирования (БВУ) подтвердили в ходе телефонного разговора Спецпредставитель главы МИД РФ по ближневосточному урегулированию (БВУ) Владимир Сафронков и заместитель помощника госсекретаря по делам Израиля и Палестины США Хади Амр. Об этом 14 апреля сообщили в пресс-службе МИД России.

В сообщении говорится, что обсуждение вопросов по этой теме продолжится с участием представителей Организации Объединённых Наций и Евросоюза.

«Было условлено оставаться в постоянном контакте и продолжить обсуждение комплекса вопросов БВУ на следующем заседании спецпредставителей участников «квартета» — России, США, ООН и ЕС — в конце апреля», — сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

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В МИД РФ объяснили, что главной задачей таких переговоров должно стать налаживание прямых переговоров Израиля и Палестины с целью достижения устойчивого урегулирования на основе принципа «двух государств» и резолюций Совбеза ООН.

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